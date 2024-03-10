AK Parti ve CHP'de metro yarışı

CHP'nin İBB Başkanı adayı ve mevcut başkanı Ekrem İmamoğlu, Yenidoğan-Söğütlüçeşme metro hattının ilk etabının yapım çalışmalarını başlattı. "Ben sadece İstanbul'dan sorumlu değilim" diyen İmamoğlu, Ak Partini'nin 25 yılda yaptığından çok daha fazlasını 5 yılda yaptıklarını söyledi.