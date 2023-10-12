AK Parti'den ABD'ye İsrail Tepkisi

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası Parti Sözcüsü Ömer Çelik kamera karşısına geçti.

AK Parti'den ABD'ye İsrail Tepkisi
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Gündemde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları vardı. Çelik, Amerika'nın İsrail açıklarına gönderdiği uçak gemilerini eleştirdi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Bliken'ın yaptığı açıklamalara da tepki gösterdi.

Gazze'nin topyekun cezalandırılması hukuka aykırı sivil İki tarafın da sivilleri hedef almasına karşıyız. Bölgedeki haritaları dengeleri değiştirmek için kullanılacak vesile değildir. Çözüm için bağımsız Filistin Devleti kurulmalıdır. Akdeniz de Suriye başladığından beri savaş gemileri diğer ülkelerin gemileri ile dolu. İsrail Gazze açıklarına savaş gemisi göndermenin verdiği mesaj kısır döngüyü yönelik yaklaşım mesajı vermiyor. Yapılması gereken masumların hayatını koruyacak barış perspektifini güçlü şekilde ortaya koymaktır. 
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