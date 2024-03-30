AK Parti'yi desteklemek için adaylıktan çekildi!

Büyük Birlik Partisi Yüreğir Belediye Başkan Adayı Mustafa Lenger, yarın yapılacak 2024 Yerel Seçimleri öncesinde AK Parti Yüreğir Belediye Başkan Adayı Dr. Halil Nacar’ı desteklemek adına adaylıktan çekildi. Yüreğir Seçim Koordinasyon Merkezi'nde kararını açıklayan Lenger'in düzenlediği toplantıya AK Parti Adana İl Başkanı Ozan Gülaçtı ile AK Parti Yüreğir Belediye Başkan Adayı Halil Nacar da katıldı.

Burada konuşma yapan Lenger, bu gönüllülük duygusunun temelinde, temiz siyaset anlayışının değerleri yattığını belirterek, "Partimi temsilen 31 Mart Yerel Seçimleri'nin Yüreğir Belediye Başkan adayıydım. Yaşamda siyaset üstü bir değer varsa, o da tüm insanlarımızı kapsayıcı ve başarılı bir yönetimi her daim desteklemektir. Bu bir yarıştan ziyade, temsil kabiliyetinin eseridir. Bu kente gönül vermiş bir kardeşiniz olan ben de bu duygu ve düşüncelerle bugünden itibaren adaylıktan geri çekildiğimi duyurmak isterim. Yüreğir'imizi değerli katkılarıyla Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir vizyonla yarınlara taşıyacak olan AK Parti Belediye Başkan Adayı Dr. Halil Nacar kardeşimizi desteklemekten büyük bir mutluluk duyacağımı da ayrıca ifade etmek isterim. İnşallah Halil kardeşimizin hedeflediği yol, başarıya ulaşır. Bizler de el birliğiyle kentimizi güçlü yarınlara taşırız. Bu yolda kendisine başarılar diliyorum" dedi.