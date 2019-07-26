Edirne valiliğince düzenlenen "Akademi Rumeli Projesi" devam ediyor. Etkinlik kapsamında kendi kültürlerini de sergileyen Balkan gençlerinin "Denge dansı" büyük beğeni topladı.

Edirne Valiliği tarafından organize edilen "Akademi Rumeli-5 Projesi" kapsamında, balkan ülkelerinden gelen öğrenciler, Türk kültürüyle tanışıyor.12 Balkan ülkesinden 168 genç etkinlik kapsamında sanattan edebiyata, gastronomiden müziğe kadar pek çok alanda türk kültürünü öğreniyor.Etkinlik kapsamında ellerinde Türk Bayraklarıyla sahneye çıkan balkan gençleri, hem Türkçe şarkılara eşlik etti hem dans etti.Kendi kültürlerini de yansıtan Kosovalı gençlerin başlarına koyarak sergiledikleri "Denge dansı" büyük beğeni topladı.