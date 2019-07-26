"Akademi Rumeli Projesi" devam ediyor

Edirne Valiliği tarafından organize edilen "Akademi Rumeli-5 Projesi" kapsamında, balkan ülkelerinden gelen öğrenciler, Türk kültürüyle tanışıyor.
12 Balkan ülkesinden 168 genç etkinlik kapsamında sanattan edebiyata, gastronomiden müziğe kadar pek çok alanda türk kültürünü öğreniyor.
Etkinlik kapsamında ellerinde Türk Bayraklarıyla sahneye çıkan balkan gençleri, hem Türkçe şarkılara eşlik etti hem dans etti.
Kendi kültürlerini de yansıtan Kosovalı gençlerin başlarına koyarak sergiledikleri "Denge dansı" büyük beğeni topladı.
ulusal.com.tr
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