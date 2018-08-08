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Akar, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Amerikalı mevkidaşı James Mattis ile görüştü. Telefon ile yapılan görüşmenin gündeminde ikili ilişkiler ve Suriye vardı.

Akar, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Amerika'nın yaptırım kararı ve Amerikan Senatosu'nun F-35 ambargosundan sonra kritik bir görüşme gerçekleşti. 

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı James Mattis ile görüştü. 

Amerikalı mevkidaşı iel telefon ile görüşen Akar'ın öncelikli gündemi ikili ilişkiler oldu. 

Akar ve Mattis'in Suriye ve terörle mücadele konularında da görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi. 
Etiketler; #hulusi akar
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