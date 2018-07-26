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Akar'dan net mesajlar
Akar'dan net mesajlar
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Akar'dan net mesajlar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fetö'yle mücadele mesajı verdi. FETÖ'nün henüz TSK'dan temizlenmediğini, mücadeleye devam edeceklerini söyleyen Akar, 15 Temmuz'dan sonra TSK'da faaliyetlerin arttığını belirtti.

Akar'dan net mesajlar

"FETÖ, TSK'dan temizlenecek bunu lamı cimi yok" dedi, kararlılık vurgusu yaptı. Milli Savunma Bakanı Akar, Milliyet'e konuştu. "TSK, FETÖ’den temizlendi mi?" sorusuna "mücadele devam" yanıtını verdi Akar.

Akar, 15 Temmuz'dan sonra TSK'nın faliyetlerinni arttığını söyledi.

Bedelli askerlikte eğitim süresi tartışma konusu olmuştu. Akar, "TSK’nın içini iyi biliyorsunuz siz mi istediniz” sorusuna da yanıt verdi.

Akar, bedellideki gelir ve harcamalara da değindi.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #hulusi akar #milli savunma bakanı
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