Akaryakıt fiyatları yeniden yükseldi: Benzin ve motorinde son durum

1 Mayıs 2025 Perşembe günü itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında güncellemeler yaşandı. Küresel piyasalarda devam eden dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatlarını yukarı çekmeye devam ediyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Akaryakıt fiyatları yeniden yükseldi: Benzin ve motorinde son durum - Resim: 1

Peki, 2 Mayıs 2025 Cuma günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

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Akaryakıt fiyatları yeniden yükseldi: Benzin ve motorinde son durum - Resim: 2

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 45,18 TL
Motorin: 45,39 TL
LPG: 27,39 TL

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Akaryakıt fiyatları yeniden yükseldi: Benzin ve motorinde son durum - Resim: 3

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 45,03 TL
Motorin: 45,27 TL
LPG: 26,79 TL

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Akaryakıt fiyatları yeniden yükseldi: Benzin ve motorinde son durum - Resim: 4

Ankara:

Benzin: 45,79 TL
Motorin: 46,20 TL
LPG: 27,29 TL

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Akaryakıt fiyatları yeniden yükseldi: Benzin ve motorinde son durum - Resim: 5

İzmir:

Benzin: 46,15 TL
Motorin: 46,54 TL
LPG: 27,24 TL

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Akaryakıt fiyatları yeniden yükseldi: Benzin ve motorinde son durum - Resim: 6
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