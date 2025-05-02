Akaryakıt fiyatları yeniden yükseldi: Benzin ve motorinde son durum
1 Mayıs 2025 Perşembe günü itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında güncellemeler yaşandı. Küresel piyasalarda devam eden dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatlarını yukarı çekmeye devam ediyor.
Yayınlanma: Güncellenme:
Peki, 2 Mayıs 2025 Cuma günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 45,18 TL
Motorin: 45,39 TL
LPG: 27,39 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 45,03 TL
Motorin: 45,27 TL
LPG: 26,79 TL
Ankara:
Benzin: 45,79 TL
Motorin: 46,20 TL
LPG: 27,29 TL
İzmir:
Benzin: 46,15 TL
Motorin: 46,54 TL
LPG: 27,24 TL
6 6