Akaryakıt fiyatları yeniden yükseldi: İşte 14 Haziran güncel fiyatlar
Brent petrol fiyatlarındaki artış ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. 13 Haziran gecesi benzine yapılan 1,46 TL'lik zammın ardından bu kez motorin fiyatlarına zam geldi.
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Orta Doğu’da tırmanan İsrail-İran gerilimi nedeniyle brent petrol fiyatı yeniden yükselişe geçti. Bu gelişmenin ardından motorin grubunda da litre başına 1,49 TL zam yapıldı.
Ekonomim’in aktardığına göre, motorine yapılan zam bu gece yarısından itibaren geçerli olacak. Böylece büyükşehirlerde güncel akaryakıt fiyatları şöyle şekillendi:
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (14 HAZİRAN 2025 İTİBARIYLA)
📍 İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin: 48,39 TL
Motorin: 47,76 TL
LPG: 25,09 TL
📍 İstanbul (Anadolu Yakası)
Benzin: 48,24 TL
Motorin: 47,64 TL
LPG: 24,49 TL
📍 Ankara
Benzin: 49,08 TL
Motorin: 48,64 TL
LPG: 24,99 TL
📍 İzmir
Benzin: 49,41 TL
Motorin: 48,97 TL
LPG: 24,94 TL
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