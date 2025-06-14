Akaryakıt fiyatları yeniden yükseldi: İşte 14 Haziran güncel fiyatlar

Brent petrol fiyatlarındaki artış ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. 13 Haziran gecesi benzine yapılan 1,46 TL'lik zammın ardından bu kez motorin fiyatlarına zam geldi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Akaryakıt fiyatları yeniden yükseldi: İşte 14 Haziran güncel fiyatlar - Resim: 1

Orta Doğu’da tırmanan İsrail-İran gerilimi nedeniyle brent petrol fiyatı yeniden yükselişe geçti. Bu gelişmenin ardından motorin grubunda da litre başına 1,49 TL zam yapıldı.

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Akaryakıt fiyatları yeniden yükseldi: İşte 14 Haziran güncel fiyatlar - Resim: 2

Ekonomim’in aktardığına göre, motorine yapılan zam bu gece yarısından itibaren geçerli olacak. Böylece büyükşehirlerde güncel akaryakıt fiyatları şöyle şekillendi:

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Akaryakıt fiyatları yeniden yükseldi: İşte 14 Haziran güncel fiyatlar - Resim: 3

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (14 HAZİRAN 2025 İTİBARIYLA)


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Akaryakıt fiyatları yeniden yükseldi: İşte 14 Haziran güncel fiyatlar - Resim: 4

📍 İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 48,39 TL
Motorin: 47,76 TL
LPG: 25,09 TL

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Akaryakıt fiyatları yeniden yükseldi: İşte 14 Haziran güncel fiyatlar - Resim: 5

📍 İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 48,24 TL
Motorin: 47,64 TL
LPG: 24,49 TL

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Akaryakıt fiyatları yeniden yükseldi: İşte 14 Haziran güncel fiyatlar - Resim: 6

📍 Ankara

Benzin: 49,08 TL
Motorin: 48,64 TL
LPG: 24,99 TL

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Akaryakıt fiyatları yeniden yükseldi: İşte 14 Haziran güncel fiyatlar - Resim: 7

📍 İzmir

Benzin: 49,41 TL
Motorin: 48,97 TL
LPG: 24,94 TL

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Akaryakıt fiyatları yeniden yükseldi: İşte 14 Haziran güncel fiyatlar - Resim: 8
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