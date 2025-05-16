Akaryakıt fiyatları yeniden yükselişte: İşte il il güncel liste

Brent petrol fiyatlarındaki artış ve döviz kurundaki yükseliş, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Akaryakıt fiyatları yeniden yükselişte: İşte il il güncel liste - Resim: 1

14 ve 15 Mayıs tarihlerinde benzin ve motorine zam yapılırken, 16 Mayıs 2025 Cuma günü itibarıyla herhangi bir fiyat değişikliği yaşanmadı.

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Akaryakıt fiyatları yeniden yükselişte: İşte il il güncel liste - Resim: 2

14 Mayıs Çarşamba günü benzine 1 lira 50 kuruş, 15 Mayıs Perşembe günü ise motorine 1 lira 83 kuruş zam geldi. Cuma günü için yeni bir zam ya da indirim açıklanmadı. Ancak sürücüler, akaryakıt fiyatlarını yakından takip etmeyi sürdürüyor.

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Akaryakıt fiyatları yeniden yükselişte: İşte il il güncel liste - Resim: 3

İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları şöyle:

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Akaryakıt fiyatları yeniden yükselişte: İşte il il güncel liste - Resim: 4

Güncel akaryakıt fiyatları (16 Mayıs 2025)
📍 İstanbul Avrupa Yakası
• Benzin: 46,79 TL
• Motorin: 46,07 TL
• LPG: 26,19 TL

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Akaryakıt fiyatları yeniden yükselişte: İşte il il güncel liste - Resim: 5

📍 İstanbul Anadolu Yakası
• Benzin: 46,65 TL
• Motorin: 45,96 TL
• LPG: 25,59 TL

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Akaryakıt fiyatları yeniden yükselişte: İşte il il güncel liste - Resim: 6

📍 Ankara
• Benzin: 47,43 TL
• Motorin: 46,90 TL
• LPG: 26,09 TL

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Akaryakıt fiyatları yeniden yükselişte: İşte il il güncel liste - Resim: 7

📍 İzmir
• Benzin: 47,77 TL
• Motorin: 47,24 TL
• LPG: 26,04 TL

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