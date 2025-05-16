Akaryakıt fiyatları yeniden yükselişte: İşte il il güncel liste
Brent petrol fiyatlarındaki artış ve döviz kurundaki yükseliş, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.
14 ve 15 Mayıs tarihlerinde benzin ve motorine zam yapılırken, 16 Mayıs 2025 Cuma günü itibarıyla herhangi bir fiyat değişikliği yaşanmadı.
14 Mayıs Çarşamba günü benzine 1 lira 50 kuruş, 15 Mayıs Perşembe günü ise motorine 1 lira 83 kuruş zam geldi. Cuma günü için yeni bir zam ya da indirim açıklanmadı. Ancak sürücüler, akaryakıt fiyatlarını yakından takip etmeyi sürdürüyor.
İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları şöyle:
Güncel akaryakıt fiyatları (16 Mayıs 2025)
📍 İstanbul Avrupa Yakası
• Benzin: 46,79 TL
• Motorin: 46,07 TL
• LPG: 26,19 TL
📍 İstanbul Anadolu Yakası
• Benzin: 46,65 TL
• Motorin: 45,96 TL
• LPG: 25,59 TL
📍 Ankara
• Benzin: 47,43 TL
• Motorin: 46,90 TL
• LPG: 26,09 TL
📍 İzmir
• Benzin: 47,77 TL
• Motorin: 47,24 TL
• LPG: 26,04 TL