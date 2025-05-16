Akaryakıt fiyatları yeniden yükselişte: İşte il il güncel liste

14 Mayıs Çarşamba günü benzine 1 lira 50 kuruş, 15 Mayıs Perşembe günü ise motorine 1 lira 83 kuruş zam geldi. Cuma günü için yeni bir zam ya da indirim açıklanmadı. Ancak sürücüler, akaryakıt fiyatlarını yakından takip etmeyi sürdürüyor.