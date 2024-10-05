Akaryakıt istasyonunda patlama! Yaralılar var

Aydın'ın Efeler ilçesinde akaryakıt istasyonunda köpük tankı patladı. Feci olayda oto yıkama bölümünde çalışan 3 kişi yaralandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Akaryakıt istasyonunda patlama! Yaralılar var
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Aydın'ın Efeler ilçesinde, Zeybek Mahallesi İzmir Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonun oto yıkama bölümünde bulunan köpük tankı, henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Akaryakıt istasyonunda patlama! Yaralılar var - Resim : 1

Patlamada, oto yıkama bölümünde çalışan M.K, B.D. ve N.Ö. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Patlama nedeniyle bir araçta hasar oluştu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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