Akaryakıta büyük zam! İşte 19 Mart 2025 güncel fiyatlar
Kurlardaki artış, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor. Hafta sonu aracına ne kadarlık yakıt alacağını hesaplamak isteyen sürücüler, benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip ediyor.
Kurlardaki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Döviz kurundaki yükselişin ardından akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geldi.
Araç sahipleri, hafta sonu yakıt alırken ne kadar ödeme yapacaklarını öğrenmek için güncel fiyatları yakından takip ediyor.
Son yapılan düzenlemeyle birlikte benzinin litre fiyatına 1 lira 82 kuruş zam yapıldı. Zamlı fiyatlar, gece yarısından itibaren pompaya yansımaya başladı. Motorin ve LPG fiyatlarında da değişimler yaşanırken, büyükşehirlerde güncel akaryakıt fiyatları belli oldu.
Uzmanlar, küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın ve döviz kurundaki artışın akaryakıt maliyetlerini yukarı çektiğini belirtiyor. Enerji piyasasında yaşanan gelişmelerin, önümüzdeki günlerde yeni fiyat güncellemelerine yol açabileceği ifade ediliyor.
19 Mart 2025 güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul Avrupa Yakası
İstanbul’da benzine gelen zamla birlikte fiyatlar yeniden yükseldi. Motorin ve LPG fiyatlarında da artış yaşandı.
Benzin: 45,23 TL
Motorin: 45,41 TL
LPG: 27,59 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Anadolu yakasında da fiyatlar benzer seviyelerde seyrediyor. Sürücüler, akaryakıt maliyetlerindeki artış nedeniyle yakıt alımını planlı yapmaya çalışıyor.
Benzin: 45,08 TL
Motorin: 45,29 TL
LPG: 26,99 TL
Ankara
Başkent Ankara’da da akaryakıt fiyatları yükseldi. Sürücüler, yeni fiyatlara göre depolarını doldururken daha fazla maliyetle karşılaşıyor.
Benzin: 45,78 TL
Motorin: 46,14 TL
LPG: 27,49 TL
İzmir
İzmir’de benzin ve motorin fiyatları 46 TL’nin üzerine çıktı. LPG fiyatlarında da artış gözlemlendi.
Benzin: 46,15 TL
Motorin: 46,51 TL
LPG: 27,34 TL