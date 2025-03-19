Akaryakıta büyük zam! İşte 19 Mart 2025 güncel fiyatlar

Son yapılan düzenlemeyle birlikte benzinin litre fiyatına 1 lira 82 kuruş zam yapıldı. Zamlı fiyatlar, gece yarısından itibaren pompaya yansımaya başladı. Motorin ve LPG fiyatlarında da değişimler yaşanırken, büyükşehirlerde güncel akaryakıt fiyatları belli oldu.