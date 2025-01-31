Akaryakıtta indirim! İşte güncel akaryakıt fiyatları

Son olarak 16 Ocak’ta motorine 1 lira 47 kuruş, 18 Ocak 2025’te ise benzine 91 kuruşluk zam yapılmıştı. Güncellenen akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 46.22 TL

Motorin: 46.40 TL

LPG (Otogaz): 26.49 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 46.07 TL

Motorin: 46.29 TL

LPG: 25.89 TL

Ankara

Benzin: 46.72 TL

Motorin: 47.07 TL

LPG: 26.39 TL

İzmir

Benzin: 47.10 TL

Motorin: 47.44 TL

LPG: 26.24 TL

Akaryakıt fiyatları, döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki değişimlere bağlı olarak güncellenmeye devam ediyor.