Akaryakıtta indirim! İşte güncel akaryakıt fiyatları
Geçtiğimiz hafta sonu benzin ve motorine zam gelmesinin ardından, motorin fiyatlarına bu kez 88 kuruşluk indirim yapıldı. Bu gece yarısından itibaren geçerli olan indirim, pompaya yansıdı.
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Son olarak 16 Ocak’ta motorine 1 lira 47 kuruş, 18 Ocak 2025’te ise benzine 91 kuruşluk zam yapılmıştı. Güncellenen akaryakıt fiyatları şu şekilde:
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 46.22 TL
Motorin: 46.40 TL
LPG (Otogaz): 26.49 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 46.07 TL
Motorin: 46.29 TL
LPG: 25.89 TL
Ankara
Benzin: 46.72 TL
Motorin: 47.07 TL
LPG: 26.39 TL
İzmir
Benzin: 47.10 TL
Motorin: 47.44 TL
LPG: 26.24 TL
Akaryakıt fiyatları, döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki değişimlere bağlı olarak güncellenmeye devam ediyor.