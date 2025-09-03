Akaryakıtta zam var mı? 3 Eylül benzin, motorin ve LPG fiyatları açıklandı

Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar sürüyor. Dünya piyasalarındaki gelişmeler, brent petrol fiyatı, döviz kurları ve ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor.

Yayınlanma:
Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? İşte 3 Eylül 2025 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları:

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

⛽ Benzin litre fiyatı: 52,89 TL
🚛 Motorin litre fiyatı: 52,19 TL
🔥 LPG litre fiyatı: 26,51 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

⛽ Benzin litre fiyatı: 52,74 TL
🚛 Motorin litre fiyatı: 52,07 TL
🔥 LPG litre fiyatı: 25,88 TL

ANKARA

⛽ Benzin litre fiyatı: 53,68 TL
🚛 Motorin litre fiyatı: 53,15 TL
🔥 LPG litre fiyatı: 26,40 TL

İZMİR

⛽ Benzin litre fiyatı: 54,00 TL
🚛 Motorin litre fiyatı: 53,48 TL
🔥 LPG litre fiyatı: 26,33 TL

