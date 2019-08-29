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Akciğerinden böcek çıktı

Elazığ'da, kanser şüphesiyle operasyon geçiren 37 yaşındaki Mehmet Topuz'un sağ akciğerinden böcek çıktı. Doktorlar, tümörde yaptığı patolojik inceleme sonucu böceğin soluk borusuyla akciğere kaçtığını tespit etti.

Akciğerinden böcek çıktı

Kanserden şüphelenilen hastanın akciğerinden böcek çıktı.

Elazığ'da, yaşayan 37 yaşındaki Mehmet Topuz göğüs ağrısı ve öksürük şikayetiyle hasteneye gitti.

Doktorlar, Topuz'un çekilen akciğer tomografisinde, 2 santimetre büyüklüğünde tümör olduğunu tespit etti.

Tümörün büyüdüğünün gözlenmesi üzerine, kanserli hücre olabileceği şüphelenilen doku operasyonla alındı.

Patolojiye gönderilen tümörün mikroskobik incelemesinde, orta kısmında bir böcek olduğu belirlendi. 

Tümöre böceğin sebep olduğunu öğrenince büyük şaşkınlık yaşayan Topuz'un doktorları, ender rastlanabilecek bu durumla ilgili uluslararası makale yayınlamaya hazırlanıyor.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Elazığ
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