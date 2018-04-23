Son dakika haberleri... Akdeniz açıklarında deprem meydana geldi... Akdeniz'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de deprem meydana geldi.



Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE)'nin verilerine göre; 3.8 büyüklüğündeki deprem saat 15.58'de yerin 22 km derinliğinde gerçekleşti. Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD ) Deprem Dairesi Başkanlığı depremin büyüklüğünü 3.7 olarak geçti.



Depremde can ve mal kaybına ilişkin açıklama yapılmadı.



TÜRKİYE'DEKİ SON DEPREMLER



Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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TÜRKİYE’DEKİ DİRİ FAY SİSTEMLERİ VE DEPREMSELLİK EGE-KIBRIS YAYI DİRİ FAYLARI



Ege-Kıbrıs Yayı (EKY), Türkiye’nin güney kıyısı yakınlarında, Girit adasının güneyinden geçerek kuzeydoğu yönünde Rodos adasının güneyinden Fethiye Körfezi’ne doğru uzanır. EKY, Girit adası ile Fethiye Körfezi arasında Plini ve Strabo çukurlukları boyunca ters fay bileşenli sol yönlü doğrultu atımlı fay karakteri gösterir. Ayrıca EKY, Antalya Körfezi, Kıbrıs kuzeyi ve İskendurun Körfezi arasında içbükey bir kavis yapar. Bu yayın kuzeybatıya doğru devamını, Antalya Körfezinden başlayan ve kuzeybatı doğrultusunda devam eden ters fay niteliğindeki Aksu bindirme fayı temsil eder. Diğer bir çukurluk, Plini ve Strabo çukurluklarından başlar ve Kıbrıs güneyinde dışa doğru bir yay yapar. Yukarıda bahsedilen çukurluklar boyunca Afrika plakası, Anadolu bloğunun altına doğru KKD doğrultusunda dalmaktadır.







EGE-KIBRIS YAYI ÜZERİNDE MEYDANA GELEN TARİHSEL VE ALETSEL DÖNEM (M ≥ 6.0) DEPREM AKTİVİTESİ:



Tarihsel Dönem Depremleri: 31 Ocak 1741 Rodos, 8-20 Mart 1743 Antalya depremleri.



Aletsel Dönem Depremleri: 11-13 Ağustos 1922 Batı Akdeniz Ms=6.5, Ms=6.9, 1 Ağustos 1923 Girit Ms=6.8, 18 Mart 1926 Batı Akdeniz Ms=6.8, 26 Haziran 1926 Datça Açıkları Ms=7.7, 14 Şubat 1930 Girit Ms= 6.2, 25 Şubat 1935 Girit kuzeyi Ms=7.1, 18 Mart 1935 Akdeniz Ms=6.1, 29 Şubat 1940 Girit Güneyi Ms=6.0, 20 Ocak 1941 Güney Kıbrıs Ms=6.5, 2 Eylül 1945 Akdeniz Ms=6.4, 30 Ağustos 1947 Girit Batısı Ms=6.4, 9 Şubat 1948 Akdeniz Ms=7.2, 24 Temmuz 1948 Girit Güneyi Ms=6.4, 17 Aralık 1952 Girit Güneyi Ms=6.4, 10 Eylül 1953 Güney Kıbrıs Ms=6.3, 12 Eylül 1955 Akdeniz Ms=6.1, 25 Nisan 1957 Fethiye, 24-25 Nisan 1957 Akdeniz Ms=6.8,Ms=7.1, 14 Mayıs 1959 Girit Ms=6.1, 15 Eylül 1961 Güney Kıbrıs Ms=6.0, 9 Nisan 1965 Girit Güneyi Ms=6.1, 14 Ocak 1969 Akdeniz Ms=6.2, 12 Haziran 1969 Ms=6.0, 4 Mayıs 1972 Girit Güneyi Ms=6.3, 11 Eylül 1977 Girit Ms=6.0, 23 Mayıs 1994 Girit Kuzeyi Mw=6.0, 20 Temmuz 1996 Akdeniz Mw=6.2, 09 Ekim 1996 Güney Kıbrıs Mw=6.8, 22 Ocak 2002 Akdeniz Mw=6.1, 17 Mart 2004 Girit Güneyi Mw=6.0, 15 Temmuz 2008 Rodos Mw=6.4, 01 Temmuz 2009 Girit Güneyi Mw=6.4, 01 Nisan 2011 Girit Mw=6.1 depremleri.



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