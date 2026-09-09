Akdeniz alev alev! Orman yangınlarında son durum: Bir kişi hayatını kaybetti

Antalya'nın Kumluca ve Mersin'in Bozyazı ilçelerinde başlayan yangınların havadan ve karadan yürütülen yoğun müdahaleler neticesinde büyük ölçüde kontrol altına alındığı bildirildi. Antalya Aksu ve Kepez hattındaki alevlerin enerjisi düşürülmeye çalışılırken, söndürme ekiplerine yardım eden bir vatandaş geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Adana'da 3 ilçeye sıçrayan yangında ise 11 mahallede 265 hane boşaltılarak 795 kişi güvenli alanlara nakledildi.

ANTALYA'DA ACI HABER: EKİPLERE YARDIM EDEN MAHALLE SAKİNİ KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ

Antalya'nın Aksu ilçesi Karaöz mevkiinde başlayıp Kepez sınırlarına kadar ilerleyen yangın sahasında zamana karşı yarış sürüyor:

Karaöz, Hatipler, Yeşilkaraman, Kızıllı ve Çamlıca mahalleleri hattında etkili olan alevlere günün aydınlanmasıyla birlikte 3 söndürme uçağı, 9 helikopter, 165 arazöz ve 1000'i aşkın personel müdahale ediyor.

Yeşilkaraman Mahallesi'nde alevlerin evine yaklaşması üzerine sahada ekiplere su ve hortum desteği sağlayarak söndürme çalışmalarına katılan Hasan Kahya, aniden fenalaşarak yere yığıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Kahya, hekimlerin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Zorlu ve engebeli arazide çalışan orman personeline motosikletli kuryeler gönüllü lojistik destek sağlayarak su, ayran ve kumanya ulaştırdı.

ADANA'DA 11 MAHALLE VE 265 HANE BOŞALTILDI: 795 KİŞİ MİSAFİRHANELERE YERLEŞTİRİLDİ

Kozan ilçesi Doğanalanı Mahallesi'nde başlayarak İmamoğlu ve Aladağ ilçelerine yayılan yangında tahliyelerin kapsamı genişletildi:

Yangın koridorunda bulunan Enizçakırı, Kirizli, Sarıağaç, Aydın, Doğanalanı, Üçtepe, Elifçeler, Eğriçam, Musullu, Dailer ve Musahacılar mahallelerindeki 265 hanenin tamamı boşaltıldı.

Tahliye edilen toplam 795 vatandaş kamu misafirhaneleri ve yurtlara yerleştirildi.

Duman tahribatından etkilenen 16 bölge sakini sevk edilen ambulanslarda ayakta tedavi edildi.

Alevlerin yerleşim yerleriyle bağını kesmek için 3 uçak, 9 helikopter, 2 İHA ve çok sayıda arazöz söndürme harekatına devam ediyor.

KUMLUCA VE BOZYAZI BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINDI

Mersin ve Antalya'nın diğer yangın bölgelerinden ise sevindirici haberler geldi:

Mersin'in Bozyazı ilçesine bağlı Tekeli Mahallesi Aksaz mevkiindeki muz seralarının üst kesiminde dün başlayan yangın; 230 personel, 2 uçak ve 5 helikopterin müdahalesiyle büyük ölçüde kontrol altına alındı. Bölgede soğutma operasyonu sürüyor.

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki orman dışı alanda başlayıp yayılan alevlerin de ekiplerin müdahalesiyle tamamen sınırlandırılarak kontrol altına alındığı duyuruldu.

OGM'DEN TÜM TÜRKİYE'YE "YEŞİL VATAN" ÇAĞRISI

Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı resmi açıklamada vatandaşları ihmallere karşı uyardı:

Yeşil Vatan'ı muhafaza etmenin ortak bir yurttaşlık görevi olduğu hatırlatılarak orman sınırlarında, tarlalarda ve bahçelerde hiçbir surette anız ve atık yakılmaması istendi.

"Bir kıvılcım binlerce canın yuvasını kül edebilir, en küçük ihmale dahi geçit vermeyelim" uyarısı paylaşıldı.