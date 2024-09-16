Akdeniz balıkçıları "Vira bismillah" dedi

Gırgır ve trol balıkçılarının avlanma yasağı sona erdi. Akdeniz balıkçıları 'vira bismillah' diyerek denize açıldılar.

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Ağlar denizle buluştu. Akdeniz balıkçılarına gelen avlanma yasağı 15 Eylül'de sona erdi.

Balıkçıların avlama yasağının kalkması ile birlikte İskenderun Körfezinde tören düzenlendi.

Törende konuşan Hatay Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Habib Yücel Dalgıç, 6 Şubat depreminde hasar gören balıkçı barınağının tekrar ayağa kaldırdıklarını ifade etti. Habib Yücel Dalgıç, "6 Şubat depreminde hasar gören balıkçı barınağını valimizle mülkiye amirlerimizle çok kısa bir sürede ayağa kaldırdık ve balıkçılarımızı çalışabilir hale getirdik, bol kazançlı bir sezon diliyorum." dedi.

Ulusal Kanal'a konuşan balıkçılar avlanma sırasında karşılaştıkları sorunları dile getirdi.

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balıkçılık avlanma akdeniz
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