Akdeniz Bölgesi'nde hava çok sıcak

Akdeniz Bölgesi'nde sokaklar ve caddeler boş, su kenarları ise hınca hınç dolu. Etkili olan sıcak havalar ve yoğun nem vatandaşları serin bölgelere akın ettirdi. Mersin, Adana ve Hatay'dan görüntüler getiriyoruz ekranınıza...

Sıcak hava ve nem bunalttı, sokaklar bomboş kaldı..Doğu Akdeniz'de etkili olan hava sıcaklıkları vatandaşları serin yerlere yöneltti. Havuz kenarları, sahiller ve gölgelik alanlar, kaçış noktası oldu.Adana'da su parkları çocukların eğlence alanına dönüştü. Bazı vatandaşlar Seyhan Gölü'nde keyifli vakit geçirdi.Mersin'de 33 derece civarındaki hava sıcaklığı ve yüksek nem Erdemli, Silifke ve Anamur ilçelerinde yoğunluk oluşturdu.Sıcak havadan kaçıp serinlemek için Berdan Barajı'nı tercih edenler de vardı.Sokakları bomboş olduğu görüntülerin bir diğer adresi de Hatay oldu. Bölgede nem oranı %70'e çıktı.Vatandaşlar sıcak havadan kaçışı tur teknelerinde buldu. Tekneler, İskenderun Körfezi'ne açıldı.