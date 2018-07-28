Açlıktan ve savaştan kaçan mültecilerin dramı bitmiyor. Yoğun denetim altındaki Akdeniz'deki kaçış güzergahı üzerinde son iki günde binden fazla mülteci kurtarıldı.

Akdeniz onların umut güzergahı.Onlar daha iyi bir yaşam için ölümü göze alarak çıksalarda yola hayatları insan ticaretçileri için çok ucuz.Ve Akdeniz kapasitesinin üzerinde mülteci ile yola çıkan lastik botları artık taşıyamıyor.Kaçış güzergahı olarak kullanan noktalarda denetim arttırıldı.İspanya Sahil Güvenlik son iki günde Akdeniz üzerinden Avrupa geçmeye çalışan binden fazla göçmenin kuratarıldığını açıkladı.Cuma günü 52 botta 774 göçmenin, Cumartesi ise 13 botta 238 göçmen Akdeniz'i aşmaya çalıştı.İtalya'nın limanlarını kapaması ile mülteciler rotasını İspanya'ya çevirdi.Uluslararası Göç Örgütü verilerene göre bu yaz başından itibaren 22 bin 700 mülteci İspanya'ya ulaştı.Bu mülteciler de İspanya'ya ulaşabilenlerden. Görüntüler İspanya'dan.Yeni servis edilen görüntülerde kıyıya ulaşan bottan inen mülteciler güvenlik güçlerinden kaçmaya çalışıyor.Ama hepsi onlar kadar şanslı değil. 2018 yılının başından bu yana ise 2 bini aşkın mülteci ise Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybetti.