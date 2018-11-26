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Akdeniz'e 155 bin balık bırakıldı

Akdeniz'e 155 bin balık bırakıldı. Amaç Akdeniz'de balıkçılığı "sürdürülebilir" kılmak...

Akdeniz'e 155 bin balık bırakıldı

Akdeniz'e 75 bin çupra, 55 bin levrek, 25 bin kadar da sarıağız toplam 155 bin bırakıldı. 

Balıkları Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü bıraktı. Amaç doğal kaynakları korumak ve sürdürülebilir balıkççılığı sağlamak.

Enstitünün Beymelek'teki tesislerinde hem Akdeniz'de balık varlığının artırılması çalışmaları yapılıyor hem de balıkçılığın gelişmesi için yavru balık üretimi gerçekleştiriliyor.

Tesisin Koordinatörü Durali Eraslan, üretilen balıkların kısmınında balık üretim çiftliklerine satıldığını söyledi. 

Akdeniz'den sonra Türkiye'nin birçok yerindeki göl ve göletleri balıklandırmak için 6 milyon sazan yavrusunun bırakılması hedefleniyor. 

Bu kapsamada Dalyan'daki Beymelek Lagün Gölü'nde yapılan denemeler başarılı oldu. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #akdeniz
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