Dünyada az sayıda ülkede bulunan ve nesli tükenmekte olan Akdeniz foku Muğla'da görüntülendi. Balık avlayanlar tarafından fark edilen Akdeniz foku görenleri heyecanlandırdı.

Görenleri hem heyecanlandırdı hem de kendine hayran bıraktı.



Dünyada sayılarının toplam 750 civarında olduğu tahmin edilen Akdeniz foku Muğla'da görüntülendi.



Muğla'da kıyıdan balık avlayanlar tarafından görüntülenen Akdeniz foku görenleri heyecanlandırdı.



Onlar neslinin devamı için koruma altına alınan deniz canlılarından birisi.



Görüntülenen fokun yaklaşık iki metre boyunda olduğu görüldü.



ulusal.com.tr

