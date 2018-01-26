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Akdeniz Üniversitesi Hastanesi ile ilgili iddia doğrulandı

Antalya Sağlık Müdürlüğü, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından, olayla ilgili 9 Mart 2017'de soruşturma başlatıldığını ve iki öğretim üyesinin cezalandırıldığını bildirdi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi ile ilgili iddia doğrulandı

Antalya Sağlık Müdürlüğünden, ulusal basında yer alan, Akdeniz Üniversitesi Hastanesindeki kanser tedavisi hizmetlerinin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından aksatıldığı iddiasına ilişkin sonuçlanan soruşturmada iki öğretim üyesinin cezalandırıldığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ulusal medyada "Kanser tedavisini FETÖ durdurdu" başlığıyla haberler yer aldığı belirtildi.

"Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından, olayla ilgili 21 Ekim 2016'da idari inceleme, 9 Mart 2017'de ise soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma sonucu iki öğretim üyesinin cezalandırılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verilen açıklamada, suç teşkil eden fiillerle ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

Açıklamada, adli sürecin devam ettiği vurgulandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Akdeniz Üniversitesi Hastanesi #antalya
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