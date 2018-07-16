Munzur ve Pülümür sahilleri Ege ve Akdeniz’i aratmıyor. Tunceli’nin doğal güzellikleri ile dikkat Munzur Çayı, yerli ve yabancı turistin ilgi odağı haline geldi.

Yemyeşil doğası, buz gibi suyu, eşsiz manzarasıyla Alanya ve Bodrum’u kıskandıran bu doğal sahiller Tunceli’de…

Hem yurdun dört bir yanından hem de dünyanın dört bir köşesinden gelen turistler bu sahillerde, bu soğuk sularda serinliyor. Doğanın ve manzaranın tadını da doyasıya çıkarıyor.



Tatilcileri en çok cezbeden ise bölgenin doğal güzelliği oluyor.



Son yıllarda terörle mücadelede elde edilen başarı ile huzur ortamı sağlandı. Geçmiş yıllarda güvenlik nedeniyle Ege ve Akdeniz sahillerini tercih eden tatilciler, yönünü güvenle bölgeye çevirdi.



Bu sahillerin tadına bir kere varan, herkesi buraya çağırıyor.



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