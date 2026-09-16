Akdeniz'de balıkçılar "vira bismillah" dedi! Hataylı balıkçılardan yakıt fiyatı talebi

Hüseyin Güler

Hatay’ın İskenderun ilçesinde balıkçılar da teknelerinin bakımı yaptı, ağlarını ilmik ilmik onardı, ekipman kontrollerini tamamladı, sezona hazırlandı.

Türkiye’de denizlerdeki balık çeşitliliğinin korunması ve sürdürülebilir avcılığın sağlanması amacıyla uygulanan sezonluk av yasağı amacına ulaşıyor.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, denizin kent için önemli bir geçim ve üretim kaynağı olduğunu belirtti.

Ancak balıkçılar yasağın kalktığına tam sevinemiyor. Çünkü yakıt maliyetleri bel büküyor; reisler şimdi kara kara düşünüyor.

Balık fiyatları düşük, malzemeler pahalı. Balıkçılar el verecek eleman da bulamıyor.

Ağlarını umutla suya bırakan reislerin öncelikli talebi yakıt fiyatlarının düşürülmesi.