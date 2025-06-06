Akdeniz'de deprem! AFAD son depremleri duyurdu

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son verilere göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen depremler anlık olarak kaydedilmeye devam ediyor. Deprem kuşağında yer alan Türkiye’de, gün içerisinde hissedilen sarsıntıların detayları merakla araştırılıyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Akdeniz'de deprem! AFAD son depremleri duyurdu
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Bugün saat 12.18’de Akdeniz’de, Girit Adası açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 7.56 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremin çevre bölgelerde hafif şekilde hissedildiği bildirildi.

Ayrıca sabah saatlerinde Malatya’nın Battalgazi ilçesinde de küçük çaplı bir deprem kaydedildi. Saat 06.10’da meydana gelen depremin büyüklüğü 2.6, derinliği ise 7 kilometre olarak açıklandı.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye genelinde yaşanan depremleri resmi internet siteleri üzerinden anlık olarak paylaşmayı sürdürüyor. Deprem yaşadığını hisseden vatandaşlar, bu platformlardan bölgesel verileri takip edebiliyor.

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