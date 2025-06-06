Akdeniz'de deprem! AFAD son depremleri duyurdu

Bugün saat 12.18’de Akdeniz’de, Girit Adası açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 7.56 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremin çevre bölgelerde hafif şekilde hissedildiği bildirildi.

Ayrıca sabah saatlerinde Malatya’nın Battalgazi ilçesinde de küçük çaplı bir deprem kaydedildi. Saat 06.10’da meydana gelen depremin büyüklüğü 2.6, derinliği ise 7 kilometre olarak açıklandı.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye genelinde yaşanan depremleri resmi internet siteleri üzerinden anlık olarak paylaşmayı sürdürüyor. Deprem yaşadığını hisseden vatandaşlar, bu platformlardan bölgesel verileri takip edebiliyor.