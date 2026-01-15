Akdeniz'de deprem! AFAD verileri açıkladı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında meydana gelen sarsıntıya ilişkin verileri paylaştı.
AFAD Deprem Dairesi'nden alınan bilgilere göre, saat 09.53 sularında Akdeniz'de bir deprem meydana geldi.
Sarsıntının merkez üssünün Muğla'nın Marmaris ilçesine 107.93 kilometre uzaklıkta olduğu belirlendi.
Meydana gelen depremin büyüklüğü 3.5 (Mw) olarak ölçüldü. Yerin 28.16 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, AFAD'ın resmi kayıtlarına yansıdı.