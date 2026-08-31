Akdeniz'de facia! 267 kişiyi taşıyan yolcu gemisi alabora oldu: Su alma anları kamerada

8 kişinin yaşamını yitirdiği, 241 kişinin kurtarıldığı ve kayıp 18 yolcuyu arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü faciada, geminin su almaya başladığı ilk anlara ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Gemiden sağ kurtulan yolcuların anlattıkları ise facianın boyutunu gözler önüne serdi.

"CONTA GEVŞEDİ DEDİLER, SU FIŞKIRDI": ADIM ADIM GELEN FACİA

Gemiden sağ kurtulmayı başaran Serkan Kunduracı, kalkıştan hemen sonra denizin çok dalgalı olduğunu ve gövdeden şiddetli sesler geldiğini belirtti:

Sarsıntı ve Sızıntı: Yolcuların geri dönme çağrılarına rağmen personelin başlangıçta "conta gevşedi, hafif sızıntı var, sorun yok" dediği iddia edildi.

Manevra Sırasında Devrildi: Üçüncü sarsıntının ardından içeriye basınçla su fışkırdığı, personelin kaptana koşarak tahliye uyarısı yaptığı ve geminin Girne'ye dönüş manevrası yaptığı sırada yan yatarak hızla devrildiği kaydedildi.

Koridorda Can Pazarı: Koridorda kalan ve aşağı kata devrilen onlarca yolcunun üzerlerine düşen ağırlıklar ve içeri dolan su nedeniyle mahsur kaldığı, bir yolcunun pencere camını kırmasıyla bazı kazazedelerin dışarı çıkabildiği aktarıldı.

KURTULAN YOLCUDAN KAN DONDURAN İFADELER

Dehşet anlarını anlatan Kunduracı, tanık olduğu dramı şu sözlerle dile getirdi:

"Pencereyi kıran bir vatandaş sayesinde çıkabildik. Yanımda küçük bir kız çocuğu ve annesi bağırıyordu, çekmeye çalıştım ama suyun ağırlığıyla gücüm yetmedi. Küçük yaştaki çocukların altta kalarak boğulduğuna şahit olduk. Hamile bir kadın yaşadığı korku ve panikten dolayı kanlar içinde kalarak düşük yaptı. Can yeleği bulamadan panikle denize atlayanlar oldu; yüzme bilmeyen bazı kişilerin gözümüzün önünde boğulduğunu gördük."

SİVİL SU SPORLARI TEKNELERİ İMDADA YETİŞTİ

Bölgede su sporları işletmesi bulunan ve kazayı haber alır almaz olay yerine hareket eden sivil tekne kaptanı Muhammed Özçelik ve ekibi, can pazarından onlarca kişiyi kurtardı:

Öncelik Kadın, Çocuk ve Hamilelere Verildi: Tekneye ilk etapta kadın, çocuk, yaşlı ve hamile yolcuların alındığı, kapasite aşılmasına rağmen kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi.

Arama Kurtarma Sürüyor: 241 kişinin tahliye edildiği faciada, kayıp olduğu bildirilen 18 yolcunun bulunması için denizden ve havadan yürütülen geniş çaplı operasyonlar devam ediyor.