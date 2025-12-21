Akdeniz’de hava sertleşiyor: Fırtına salı gününe kadar sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Akdeniz’in doğusu ile Doğu Akdeniz’in doğusu için fırtına uyarısında bulundu. Rüzgârın 6 ila 8 kuvvetinde esmesi bekleniyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Akdeniz’in bazı kesimleri için fırtına uyarısı yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, Batı Akdeniz’in doğusu ile Doğu Akdeniz’in doğusunda etkili olması beklenen kuvvetli rüzgâr nedeniyle vatandaşların ve denizcilerin dikkatli olması istendi.

Meteoroloji’nin tahminlerine göre Batı Akdeniz’in doğusunda rüzgârın, öğle saatlerinden sonra doğu ve güneydoğuyönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği bildirildi. Söz konusu fırtınanın salı günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Öte yandan Doğu Akdeniz’in doğu kesimlerinde de benzer bir tablo öngörülüyor. Bölgenin güneyinde rüzgârın, sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenirken, bu fırtınanın da salı akşam saatlerinde etkisini yitireceği tahmin ediliyor.

Yetkililer, fırtına süresince başta deniz ulaşımı olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

