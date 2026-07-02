Akdeniz'de korkutan deprem! AFAD az önce meydana gelen sarsıntının şiddetini açıkladı
Türkiye genelinde bugün yaşanan mikro sismik hareketliliklerin ardından, Akdeniz’den şiddetli bir deprem haberi geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından geçilen son dakika verilerine göre, saat 14:06 sularında merkez üssü Akdeniz açıkları olan 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Sarsıntı, özellikle kıyı şeridindeki illerimizde ve Muğla çevresinde hafif şekilde hissedildi.
DERİNLİK VE MERKEZ ÜSSÜ DETAYLARI
AFAD Deprem Dairesi tarafından yapılan ilk teknik analiz ve saha raporu detayları şu şekildedir:
Büyüklük: 5.3 (Mw)
Saat: 14:06:51
Merkez Üssü: Akdeniz Açıkları
En Yakın Kara Parçası: Muğla’nın Datça ilçesine 137,45 kilometre mesafe
Derinlik: 19,87 kilometre
Depremin deniz tabanının yaklaşık 20 kilometre altında gerçekleşmesi, sarsıntının kıyıda yıkıcı bir etki yaratmamasının en büyük etkeni oldu.
SAHADAN İLK BİLGİLER: OLUMSUZ BİR İHBAR BULUNMUYOR
Sarsıntının ardından Akdeniz ve Ege kıyı hatlarında (Muğla, Antalya, Aydın) yaşayan vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Bölgedeki yerel idari birimlerden ve AFAD koordinasyon merkezlerinden alınan ilk bilgilere göre, denizde meydana gelen sarsıntı nedeniyle kıyı şeridinde herhangi bir can, mal kaybı ya da yapısal hasar ihbarı bulunmadığı bildirildi. Ekiplerin deniz tabanlı bu hareketliliği ve olası artçı sarsıntıları yakından izlemeye devam ettiği aktarıldı.