Akdeniz'de korkutan deprem! AFAD az önce yaşanan sarsıntının ayrıntılarını paylaştı

Akdeniz açıklarında öğle saatlerine doğru korkutan bir sarsıntı meydana geldi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Akdeniz'de korkutan deprem! AFAD az önce yaşanan sarsıntının ayrıntılarını paylaştı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi tarafından paylaşılan verilere göre, Akdeniz genelinde ve güney kıyı şeridimizde hissedilen depremin büyüklüğü 4.9 olarak kaydedildi.

DEPREM YERİN 8.39 KİLOMETRE DERİNLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİ

AFAD verilerine göre sarsıntı, saat 11.25'te Akdeniz açıklarında yaşandı. Depremin yerin yaklaşık 8.39 kilometre derinliğinde sığ bir noktada meydana gelmesi nedeniyle, sarsıntı özellikle kıyı şeridindeki yerleşim birimlerinde oldukça net bir şekilde hissedildi.

KIYI ŞERİDİNDE TAKİP SÜRÜYOR: İLK BELİRLEMELERE GÖRE OLUMSUZLUK YOK

Depremin hemen ardından AFAD ve ilgili yerel güvenlik birimleri sahil şeridinde ve yakın bölgelerde hızlıca tarama çalışmaları başlattı. Akdeniz açıklarında meydana gelen bu sarsıntı sonrası, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı ile herhangi bir yapısal hasar ihbarı alınmadığı bildirildi. Ekiplerin tedbir amaçlı takibi devam ediyor.

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