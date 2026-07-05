Akdeniz'de korkutan deprem! AFAD Muğla açıklarındaki sarsıntıyı duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi tarafından paylaşılan son dakika verilerine göre, Akdeniz genelinde sismik bir hareketlilik kaydedildi. Merkez üssü Akdeniz açıkları olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Akdeniz'de korkutan deprem! AFAD Muğla açıklarındaki sarsıntıyı duyurdu
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Sarsıntı kıyı şeridine yakın bölgelerde hafif şekilde hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ VE TEKNİK DETAYLARI

AFAD tarafından paylaşılan resmi deprem raporunun teknik parametreleri şu şekildedir:

Büyüklük: 4.1 (Mw)
Merkez Üssü: Akdeniz Açıkları (Muğla'nın Datça ilçesine 155.63 kilometre mesafede)
Derinlik: 21.72 kilometre
Depremin deniz tabanının yaklaşık 21.72 kilometre derinliğinde gerçekleşmesi, sarsıntının karadaki etkisini oldukça sınırladı ve olası bir hasarın önüne geçti.

OLUMSUZ BİR İHBAR BULUNMUYOR

Datça ve çevre kıyı ilçelerindeki yerel kaynaklardan iletilen ilk bilgilere göre, depremin ardından ilgili birimlere ulaşan herhangi bir can, mal kaybı ya da yıkım ihbarı bulunmuyor. AFAD ve yerel güvenlik güçleri, kıyı şeritlerindeki rutin saha taramalarını sürdürüyor.

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