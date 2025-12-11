Akılalmaz plan! Eşini darbetti, öldüğünü sanıp kaza süsü verdi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde meydana gelen olayda, bir aracın tarlaya savrulması üzerine başlatılan trafik kazası soruşturması, bir kadının darbedildiği iddiasıyla bambaşka bir boyuta taşındı.

Olay, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi, Arıcan Mahallesi'nde yaşandı. Bölgeye, 34 LS 4241 plakalı bir otomobilin yol kenarındaki tarlaya savrulduğu ve yaralıların bulunduğu yönünde trafik kazası ihbarı yapılması üzerine derhal ekipler sevk edildi.

Kaza mahalline ulaşan ekipler, araçta yolcu olarak bulunan 46 yaşındaki H.B.'yi baygın durumda buldu. Yapılan ilk incelemede, kadının vücudunda çok sayıda kırık ve morluk olduğu belirlendi. Aracın sürücüsü 47 yaşındaki M.B.'de ise herhangi bir yaralanmanın bulunmadığı tespit edildi.

H.B.'ye Akçakale Devlet Hastanesi'nde ilk müdahale yapılırken, yetkililer olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.

YARALARIN KAZAYLA UYUŞMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Gerçekleştirilen incelemeler neticesinde, yolcu H.B.'nin söz konusu ağır yaralanmalarının bir trafik kazasına bağlı olarak oluşmadığı, aksine darp sonucu meydana geldiği anlaşıldı. İddialara göre, zanlının, darbettiği eşinin öldüğünü düşündüğü için olayın üzerini örtmek amacıyla durumu trafik kazası gibi göstermeye çalıştığı öne sürüldü.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan M.B., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Akçakale Adliyesine sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

