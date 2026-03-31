Akıllara durgunluk veren hırsızlık: Çalıntı kamyonla eski sevgilisinin evini soydu

Edinilen bilgiye göre A.G., ilk olarak Köroğlu Mahallesi'nden kırmızı renkli bir kamyon çaldı. Şüpheli, daha sonra bu araçla Sümer Mahallesi'nde yaşayan eski kız arkadaşının evinin önüne gitti. İkamete camdan içeri giren A.G., eski sevgilisine ait dizüstü bilgisayarı aldı. Şüpheli hırsızlık olayının ardından, çaldığı kamyonu evin önünde terk ederek yaya olarak kayıplara karıştı.

KAMERALAR İNCELENDİ, BİR HAFTA SONRA YAKALANDI

Durumun ihbar edilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Şüpheliyi tespit edip yakalamak amacıyla bölgede geniş çaplı bir çalışma başlatıldı. Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarını detaylı şekilde inceleyen ekipler, fiziki takip süreci yürüttü.

Polis ekiplerinin yürüttüğü bir haftalık kesintisiz çalışma sonucunda A.G. yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüpheli, emniyetteki sorgusu ve yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemleri altında Bolu Adliyesi'ne sevk edildi.