Akıllara durgunluk veren olay: Sorulan adresi bilmiyorum dedi, vuruldu

İhsaniye Mahallesi’nde, henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs, bir kafeterya önünde bekleyen E.Ö.’ye adres sordu. E.Ö.’nün adresi bilmediğini söylemesi üzerine öfkelenen şahıs, “Ne demek adresi bilmiyorsun” diyerek yanında taşıdığı tabancayla E.Ö.’yü bacaklarından vurdu. Saldırgan olayın ardından kaçarak kayıplara karıştı.

Silahlı saldırıya uğrayan E.Ö., kanlar içinde yere yığılırken çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, E.Ö.’ye ilk müdahaleyi yaparak Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.