FETÖ'nün darbe girişimini cuntacı askerlerle Akıncı Üssü'nde yöneten ancak kimlikleri belirlenemeyen "sivil imamlar" ile ilgili çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimini Akıncı Üssü'nde cuntacı askerlerle yöneten "meçhul imamlar"ın kimlik tespitlerinde sona yaklaşıldı.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Ankara'ya bomba yağdıran uçakların havalandığı Akıncı Üssü'ndeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerin bir kısmı yeniden incelendi.



Görüntülerde, darbecilerin kontrolündeki uçakların yönlendirildiği komuta merkezi başta olmak üzere üssün kritik yerlerinde sivillerin olduğu görüldü.



Bu görüntüler üzerinde duran soruşturma savcıları, Akıncı Üssü'ndeki darbe eylemlerine ilişkin daha önce hazırlanan bilirkişi incelemesi ve idari tahkikat raporunda söz konusu şahıslara ilişkin kimlik tespiti yapılamadığını fark etti.



Bu sivillerin FETÖ'nün firari imamı Adil Öksüz ile aynı konumda olabilecekleri ihtimali üzerinde duran savcılar, öncelikle bu şahısların "üniforma giymeyen askerler mi yoksa sivil imam mı" olduğunu belirlemek için harekete geçti.







Kimliği teşhis edilemeyenler arasında üniformasız askerlerin yanı sıra FETÖ'nün imamlarının da bulunduğu bilgisine ulaşan savcılık, bu isimlerin kimliklerin belirlenmesi için Genelkurmay Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara Emniyet Müdürlüğüne görüntülerle birlikte elde edilen bazı bilgileri gönderdi.



60 klasör hazırlandı

Soruşturma kapsamında 60 klasör evrak hazırlayan savcılık, kurumlardan gelecek cevabi yazıdan sonra kimliği tespit edilecek kişiler hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan iddianame hazırlayacak.



İddianame, Akıncı Üssü darbe girişimi davasının görüldüğü Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilecek.



Öte yandan yurtdışına kaçma şüphesine karşı, bu kişilerin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ile bu görüntülerden elde edilen fotoğrafların basına yansımaması için soruşturma titizlikle yürütülüyor.