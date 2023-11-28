Akkuyu NGS'de Çalışmalar Sürüyor! İlk Güç Ünitesi 2025'te Devreye Alınacak

Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılaması öngörülen Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışmalar devam ediyor.

Türkiye ile Rusya arasında 2010'da imzalanan anlaşma kapsamında yapımı sürdürülen santral, her biri 1200 megavat kapasiteli 4 reaktörden oluşuyor.

Akkuyu Nükleer AŞ İnşaat Müdür Yardımcısı Dmitry Romanets, ilk güç ünitesinin planlandığı şekilde 2025’te devreye alınmasını öngördüklerini söyledi. Romanets, "Birinci ünitede şu an genel inşaat çalışmaları bitmek üzere. 'Devreye alma çalışmaları' dediğimiz aşamaya geçiyoruz. Bu aşamada, bütün unsurları ve ekipmanları kontrol edeceğiz. 2025'te ilk üniteyi tamamen ticari işletmeye almak durumundayız. İlk elektriği 2025'in temmuz ayında vermemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Romanets, santralin diğer ünitelerindeki çalışmaların da planlanan takvime uygun ilerlediğini söyledi.