AKOM'dan İstanbul'a soğuk hava, fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı geldi. Yapılan açıklamada sıcaklığın 7-10 derece aralığında azalacağı belirtildi.
Yapılan açıklama şöyle:
İstanbul'da dün öğle saatlerinden itibaren etkili olan, soğuk hava, fırtına ve kuvvetli yağışların yaşandığı kış havasının hafta sonuna (Cumartesi) kadar devam etmesi bekleniyor.
Fırtına şeklinde (45-75km/s) esen rüzgar ile birlikte aralıklarla kuvvetli yağış geçişlerinin yaşanması beklenirken hafta sonuna kadar hava sıcaklıklarının 7-10 derece aralığında mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.
ulusal.com.tr
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