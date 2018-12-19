AKOM İstanbul'da yağan yağmurla ilgili açıklama yaptı. En fazla yağış miktarının Cendere Havzası'nda olduğunu ifade edilen açıklamada İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'nin il genelinde su baskınlarına karşı aldığı önlemler duyuruldu.

Yapılan açıklamada Cendere Havzası'na 120 km/km2 yağış düştüğü tespit edilirken yağışların aralıklarla devam edeceği ifade edildi.



AKOM'dan yapılan açıklama şöyle:



Cendere Havzası yan kolları ile beraber 108 KM uzunluğunda, 180 Km2 havza alanına sahiptir. 18 Aralık 2018 Salı Günü akşam saatlerinden itibaren il genelinde sağanak yağış etkili olmaktadır. En fazla yağış miktarı ise Cendere Havzası, Göktürk-Sarıyer bölgesinde (120 kg/km2) ölçülmüştür. Aşırı yağıştan dolayı derede yükselme meydana gelmiştir. Cendere Havzası'nı besleyen Sarıyer, Eyüp ve Arnavutköy ilçelerinde yağmurun Perşembe günü öğlen saatlerine kadar aralıklarla yağmaya devam edeceği tahmin edilmektedir. İl genelinde su baskınlarına karşı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye ( 1057 personel, 252 araç, 91 motopomp), Zabıra ( 1079 personel, 181 araç), İSKİ ( 1615 personel, 1004 iş makinesi ve araç ) Yol Bakım, Çevre Koruma, Park Bahçeler, İBB Trafik ve 153 Yerinde Çözüm ekipleri görev yapmaktadır.