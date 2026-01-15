AKOM duyurdu: Hafta sonu planları değişebilir, İstanbul'a kar geliyor!

Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop ve Samsun çevrelerinde yağmur öngörülürken; Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Çankırı, Sivas, Nevşehir, Erzincan, Şırnak, Van ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği kaydedildi.