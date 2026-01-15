AKOM duyurdu: Hafta sonu planları değişebilir, İstanbul'a kar geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verileri sonrası harekete geçen AKOM, İstanbullular için kritik bir uyarı yayınladı. Hafta sonu planı yapanları ilgilendiren raporda, sıcaklıkların sert düşeceği ve yağışın şehir genelinde etkisini göstereceği tarihler açıklandı.
Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kar yağışı uyarısının ardından güncel hava tahmin raporunu kamuoyuyla paylaştı.
İstanbulluların olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasının istendiği açıklamada, önümüzdeki günlerde beklenen hava koşullarının detaylarına yer verildi.
AKOM'un değerlendirmesine göre İstanbul için kar alarmı verildi. Bir süredir mevsim normallerinde ve üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, hafta sonu itibarıyla aniden düşüşe geçeceği bildirildi.
Rapora göre, pazar günü başlayacak olan dondurucu soğuklara kar yağışı da eşlik edecek. İstanbul genelinde etkili olması beklenen kar yağışının, pazar günü başlayıp pazartesi günü de etkisini sürdüreceği belirtildi. Yetkililer, sıcaklıkların hafta sonu 3 ila 5 derece birden düşeceğini vurguladı.
YURT GENELİNDE HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, bugün Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor.
Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop ve Samsun çevrelerinde yağmur öngörülürken; Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Çankırı, Sivas, Nevşehir, Erzincan, Şırnak, Van ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği kaydedildi.
"SICAKLIKLAR KIŞ DEĞERLERİNE DÖNECEK"
Hafta sonuna kadar havanın mevsim normallerinde seyredeceğini ancak sonrasında tablonun değişeceğini belirten AKOM açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
"İstanbul başta olmak üzere ülkemizin büyük bir bölümünü etkisi altına alan soğuk ve yağışlı havanın etkisini kaybetmesiyle, sıcaklıkların hafta sonuna kadar mevsim normalleri civarında ve 1–3°C üzerinde seyredeceği öngörülmektedir. Ancak hafta sonu itibarıyla soğuk ve yağışlı havanın yeniden etkili olmasıyla birlikte sıcaklıkların 3–5°C birden düşerek kış değerlerinde seyretmesi beklenmektedir."