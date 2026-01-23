AKOM duyurdu: İstanbul'a kar geri mi dönüyor?
Türkiye genelinde etkili olan kar yağışları sonrası gözler İstanbul'a çevrildi. Meteoroloji'nin uyarıları ve yurdun yarısının beyaza bürünmesinin ardından AKOM beklenen raporunu yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava tahmin raporu, Türkiye genelinde kış şartlarının ağırlaştığını ortaya koydu.
Sabah saatlerinden itibaren ülkenin yaklaşık yarısında yağışlar etkili olurken, özellikle iç ve doğu kesimler yoğun kar yağışıyla beyaza büründü. Birçok ilde kuvvetli kar yağışı hayatı zorlaştırırken, mega kent İstanbul'daki hava durumu merak konusu oldu.
BEKLENEN KAR GERİ GELECEK Mİ?
İstanbul'da geçtiğimiz günlerde iki gün boyunca etkili olan kar yağışının ardından vatandaşlar yeni bir soğuk hava dalgasının gelip gelmeyeceğini araştırmaya başladı.
AKOM, yeni haftaya ilişkin hava tahmin raporunu paylaşarak "İstanbul'a kar yağacak mı?" sorusunu yanıtladı.
AKOM verilerine göre, İstanbul'da hafta boyunca kar yağışı yerine farklı bir hava olayı etkili olacak. Hafta boyu sağanak yağış geçişlerinin görüleceği belirtilirken, sıcaklıkların artarak bahar seviyelerine çıkacağı bildirildi.
Kar beklentisinin aksine, ocak ayı sonuna kadar ılıman bir hava dalgası öngörülüyor.
Konuya ilişkin net bir duyuru yapan AKOM, kar yağışı ihtimalini değerlendirdiği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul’da görülen soğuk ve kar yağışlarının etkisini kaybetmesiyle birlikte, ocak ayı sonuna kadar ciddi bir soğuk hava beklenmemektedir. Yağışların bu dönemde yağmur şeklinde olması, gökyüzünün ise çoğunlukla parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağış geçişleriyle seyretmesi öngörülmektedir"