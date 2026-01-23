AKOM duyurdu: İstanbul'a kar geri mi dönüyor?

Konuya ilişkin net bir duyuru yapan AKOM, kar yağışı ihtimalini değerlendirdiği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul’da görülen soğuk ve kar yağışlarının etkisini kaybetmesiyle birlikte, ocak ayı sonuna kadar ciddi bir soğuk hava beklenmemektedir. Yağışların bu dönemde yağmur şeklinde olması, gökyüzünün ise çoğunlukla parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağış geçişleriyle seyretmesi öngörülmektedir"