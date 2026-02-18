AKOM duyurdu: İstanbul'da sıcaklık dibi görecek, karla karışık yağmur geliyor!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM tarafından paylaşılan rapora göre, megakentte gün boyu soğuk ve yağışlı hava etkili olacak. Rüzgarın kuzeyden kuvvetlenmesiyle sıcaklıkların 3 dereceye kadar inmesi ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur görülmesi bekleniyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), kent geneli için hava tahmin ve haftalık değerlendirme raporunu kamuoyuyla paylaştı.
Raporda İstanbul genelinde gün boyunca yağışlı ve soğuk havanın hakim olacağı bilgisi yer aldı. Sabah saatlerinde 8 derece olarak ölçülen sıcaklıkların, gün içinde belirgin bir düşüş yaşaması öngörülüyor.
SICAKLIKLAR ÖĞLE SAATLERİNDE DİBİ GÖRECEK
AKOM verilerine göre, sıcaklıkların öğle saatlerinde 3 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor. Akşam saatlerinde termometrelerin 4 dereceyi, gece saatlerinde ise 5 dereceyi göstereceği tahmin ediliyor. Gün boyunca nem oranının yüzde 75 ile 95 bandında seyredeceği bildirildi.
Rüzgarın Lodos ve Karayel yönlerinden aralıklarla kuvvetli eseceği, hızının saatte 20 ila 50 kilometreye ulaşabileceği kaydedildi. Gün içinde metrekareye 5 ila 12 kilogram yağış düşmesi beklenirken, deniz suyu sıcaklığı 10 derece olarak açıklandı.
YÜKSEK KESİMLERDE KARLA KARIŞIK YAĞMUR İHTİMALİ
Değerlendirme raporunda özellikle rüzgarın durumuna dikkat çekildi. İlerleyen saatlerde rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesiyle birlikte sıcaklıkların hızla düşeceği belirtildi.
İl genelinde sıcaklığın 3 derece ve yer yer altına inmesiyle beraber yağmur geçişlerinin görüleceği, şehrin yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ihtimalinin bulunduğu ifade edildi.
HAFTA SONU YAĞIŞ GERİ DÖNÜYOR
AKOM’un paylaştığı haftalık tahmin raporuna göre önümüzdeki günlerde İstanbul’da beklenen hava durumu şöyle:
19 Şubat Perşembe: Az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor, yağış öngörülmüyor.
20 Şubat Cuma: Gökyüzü parçalı bulutlu olacak.
21 Şubat Cumartesi: Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı hava etkili olacak. Metrekareye 2 ila 5 kilogram yağış düşmesi bekleniyor.
22 Şubat Pazar: Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı hava devam edecek; yağış miktarının 3 ila 7 kilogram arasında olacağı tahmin ediliyor.
23 Şubat Pazartesi: Parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken yağış öngörülmüyor.
24 Şubat Salı: Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı hava yeniden etkisini gösterecek. Metrekareye 3 ila 7 kilogram yağış düşebileceği bildirildi.