AKOM duyurdu: İstanbul'da sıcaklık dibi görecek, karla karışık yağmur geliyor!

SICAKLIKLAR ÖĞLE SAATLERİNDE DİBİ GÖRECEK

AKOM verilerine göre, sıcaklıkların öğle saatlerinde 3 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor. Akşam saatlerinde termometrelerin 4 dereceyi, gece saatlerinde ise 5 dereceyi göstereceği tahmin ediliyor. Gün boyunca nem oranının yüzde 75 ile 95 bandında seyredeceği bildirildi.