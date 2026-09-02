AKOM İstanbul için gün vererek uyardı! Cuma gününe dikkat: Gök gürültülü sağanak geliyor

Hafta ortasına kadar güneşli ve parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı İstanbul'da, kuzeyli yönlerden esecek poyraz sıcaklıkları dengede tutacak. Ancak haftanın son iş günü olan cuma günü kent genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

POYRAZ HIZINI ARTIRIYOR: SICAKLIKLAR 28-31 DERECE BANDINDA

AKOM verilerine göre, hafta boyunca kuzeyden esecek poyrazın saatte 20 ila 50 kilometre hıza kadar çıkması bekleniyor. Kuzeyden taşınan serin hava dalgası megakentte aşırı sıcaklık artışını frenleyecek; termometreler gün içinde ortalama 28 ile 31 derece aralığında seyredecek.

CUMA GÜNÜNE DİKKAT: SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR

Çarşamba ve perşembe günleri yağış beklenmeyen İstanbul'da, cuma günü itibarıyla hava dengesi değişiyor. Kent genelinde etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle yetkililer; ani su baskınları, trafikte aksamalar ve yerel yağış geçişlerine karşı vatandaşları ve sürücüleri tedbirli olmaya çağırdı.

AKOM VERİLERİYLE İSTANBUL'DA 5 GÜNLÜK SICAKLIK DEĞERLERİ

4 Eylül Cuma: 21°C / 27°C (Gök gürültülü sağanak yağışlı)

5 Eylül Cumartesi: 21°C / 31°C

6 Eylül Pazar: 22°C / 32°C

7 Eylül Pazartesi: 21°C / 28°C

8 Eylül Salı: 20°C / 27°C