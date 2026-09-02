AKOM İstanbul için gün vererek uyardı! Cuma gününe dikkat: Gök gürültülü sağanak geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), megakentin haftalık hava durumu raporunu paylaştı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
AKOM İstanbul için gün vererek uyardı! Cuma gününe dikkat: Gök gürültülü sağanak geliyor
Yayınlanma:

Hafta ortasına kadar güneşli ve parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı İstanbul'da, kuzeyli yönlerden esecek poyraz sıcaklıkları dengede tutacak. Ancak haftanın son iş günü olan cuma günü kent genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

POYRAZ HIZINI ARTIRIYOR: SICAKLIKLAR 28-31 DERECE BANDINDA

AKOM verilerine göre, hafta boyunca kuzeyden esecek poyrazın saatte 20 ila 50 kilometre hıza kadar çıkması bekleniyor. Kuzeyden taşınan serin hava dalgası megakentte aşırı sıcaklık artışını frenleyecek; termometreler gün içinde ortalama 28 ile 31 derece aralığında seyredecek.

CUMA GÜNÜNE DİKKAT: SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR

Çarşamba ve perşembe günleri yağış beklenmeyen İstanbul'da, cuma günü itibarıyla hava dengesi değişiyor. Kent genelinde etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle yetkililer; ani su baskınları, trafikte aksamalar ve yerel yağış geçişlerine karşı vatandaşları ve sürücüleri tedbirli olmaya çağırdı.

AKOM VERİLERİYLE İSTANBUL'DA 5 GÜNLÜK SICAKLIK DEĞERLERİ

4 Eylül Cuma: 21°C / 27°C (Gök gürültülü sağanak yağışlı)
5 Eylül Cumartesi: 21°C / 31°C
6 Eylül Pazar: 22°C / 32°C
7 Eylül Pazartesi: 21°C / 28°C
8 Eylül Salı: 20°C / 27°C

Melih Gökçek hakkında sıcak gelişme! Başsavcılık ifadeye çağırdı:Melih Gökçek hakkında sıcak gelişme! Başsavcılık ifadeye çağırdı:Gündem
sağanak yağış Hava durumu
Günün Manşetleri
Dünyayı sarsan salgında can kaybı 3 bini aştı!
İTO İstanbul'un zam şampiyonunu açıkladı!
TCG Alemdar bölgeye ulaştı!
Silivri açıklarında iki ticari gemi çarpıştı
O illerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Gürcistan'dan Türkiye'ye 866 kişi iade edildi!
Cemal Enginyurt’un danışmanı Cem Tekinoğlu tutuklandı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'dan açıklama
Arif Kocabıyık tutuklandı!
Çok Okunanlar
O illerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor O illerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Altın fiyatlarında sert çakılma! Gram altın 3 haftanın en düşük seviyesinde Altın fiyatlarında sert çakılma! Gram altın 3 haftanın en düşük seviyesinde
Kontak çevirmeden önce bakın! Motorine zam geldi Kontak çevirmeden önce bakın! Motorine zam geldi
8 Milyon 400 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar 8 Milyon 400 Bin TL'nin 32 Günlük Getirisi Belli Oldu! İşte En Yüksek Mevduat Faizi Veren Bankalar
Az önce deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu?