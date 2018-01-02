İstanbul'da gece saatlerinden saatlerinden itibaren sağanak yağış etkisini gösterecek. AKOM'dan yapılan bilgilendirmede, "İstanbul'da gece saatlerinden itibaren görülecek yağışların Perşembe akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının hafta boyunca 9-13 derece aralığında mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi. İşte 2 Ocak Salı İstanbul hava durumu...

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu'nun doğusu, Rize ve Artvin çevreleri ile zamanla Ege (Afyon hariç), Marmara'nın güney ve doğusu ile Batı ve Orta Akdeniz'in aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların gece saatlerinde Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, doğu bölgelerde 1 ila 3 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.





Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:







2 Ocak Salı Ankara hava durumu: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 9

2 Ocak Salı İstanbul hava durumu: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu 14

2 Ocak Salı İzmir hava durumu: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 15

2 Ocak Salı Adana hava durumu: Parçalı ve az bulutlu 15

2 Ocak Salı Antalya hava durumu: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 19

2 Ocak Salı Samsun hava durumu: Parçalı ve çok bulutlu 14

2 Ocak Salı Trabzon hava durumu: Parçalı ve çok bulutlu 12

2 Ocak Salı Erzurum hava durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı -1

2 Ocak Salı Diyarbakır hava durumu: Parçalı bulutlu 11