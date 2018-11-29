Afet Koordinasyon Merkezi AKOM'dan İstanbul'a hafta sonuna kadar devam etmesi beklenen kuvvetli yağış, fırtına ve soğuk hava uyarısı geldi





Yapılan açıklama şöyle:



İstanbul'da dün öğle saatlerinden itibaren etkili olan, soğuk hava, fırtına ve kuvvetli yağışların yaşandığı kış havasının hafta sonuna (Cumartesi) kadar devam etmesi bekleniyor.



Fırtına şeklinde (45-75km/s) esen rüzgar ile birlikte aralıklarla kuvvetli yağış geçişlerinin yaşanması beklenirken hafta sonuna kadar hava sıcaklıklarının 7-10 derece aralığında mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.











ulusal.com.tr AKOM 'dan İstanbul 'a soğuk hava, fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı geldi. Yapılan açıklamada sıcaklığın 7-10 derece aralığında azalacağı belirtildi.Yapılan açıklama şöyle:İstanbul'da dün öğle saatlerinden itibaren etkili olan, soğuk hava, fırtına ve kuvvetli yağışların yaşandığı kış havasının hafta sonuna (Cumartesi) kadar devam etmesi bekleniyor.Fırtına şeklinde (45-75km/s) esen rüzgar ile birlikte aralıklarla kuvvetli yağış geçişlerinin yaşanması beklenirken hafta sonuna kadar hava sıcaklıklarının 7-10 derece aralığında mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.