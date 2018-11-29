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AKOM İstanbul'u uyardı (29 Kasım 2018 İstanbul'da hava durumu)

Afet Koordinasyon Merkezi AKOM'dan İstanbul'a hafta sonuna kadar devam etmesi beklenen kuvvetli yağış, fırtına ve soğuk hava uyarısı geldi

AKOM İstanbul'u uyardı (29 Kasım 2018 İstanbul'da hava durumu)
AKOM'dan İstanbul'a soğuk hava, fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı geldi. Yapılan açıklamada sıcaklığın 7-10 derece aralığında azalacağı belirtildi.

Yapılan açıklama şöyle:

İstanbul'da dün öğle saatlerinden itibaren etkili olan, soğuk hava, fırtına ve kuvvetli yağışların yaşandığı kış havasının hafta sonuna (Cumartesi) kadar devam etmesi bekleniyor.

Fırtına şeklinde (45-75km/s) esen rüzgar ile birlikte aralıklarla kuvvetli yağış geçişlerinin yaşanması beklenirken hafta sonuna kadar hava sıcaklıklarının 7-10 derece aralığında mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.





ulusal.com.tr
Etiketler; #akom #istanbul
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