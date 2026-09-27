AKOM saat vererek uyardı! İstanbul'da sağanak ve fırtına felaketi kapıda

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelinde bu akşam saatlerinden itibaren etkisini artıracak kuvvetli sağanak yağış ve fırtına uyarısında bulundu.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
AKOM saat vererek uyardı! İstanbul'da sağanak ve fırtına felaketi kapıda
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 Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisi altına giren Marmara Bölgesi'nde, poyrazla birlikte sıcaklıkların düşeceği ve olumsuz hava koşullarının görüleceği bildirildi.

AKŞAM SAATLERİNDE YAĞIŞ KUVVETLENECEK

Gün boyunca aralıklarla süren yağışların, saat 19.00 itibarıyla etkisini artırması bekleniyor.
Özellikle Avrupa Yakası, Boğaz çevresi, İstanbul'un kuzey ilçeleri ve Anadolu Yakası'nda kuvvetli sağanak geçişleri öngörülüyor.
Yağışların çarşamba günü saat 20.00'ye kadar aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.

METREKAREYE 100 KİLOLUK YAĞIŞ UYARISI

Kent genelinde metrekareye 30 ila 60 kilogram yağış düşeceği tahmin ediliyor.
Kuzey ilçelerde yağış miktarının çok daha yüksek olacağı öngörülüyor. Çatalca, Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz, Çekmeköy ve Şile'de metrekareye 60 ila 100 kilogram, yer yer ise 100 kilogramın üzerinde yağış düşebileceği bildirildi.

FIRTINA VE SICAKLIK DÜŞÜŞÜ

Kuzey yönlerden esecek rüzgarın hafta boyunca zaman zaman fırtına seviyesine (saatte 30-60 kilometre) ulaşması bekleniyor.
Kuvvetli rüzgarla birlikte yaklaşık 20 derece olan hava sıcaklıklarının hafta ortasına kadar 15 dereceye gerileyeceği tahmin ediliyor.

İBB ekiplerinin mazgal, ızgara ve dere temizliklerini tamamlayarak nöbetçi ekipler oluşturduğu belirtilirken; AKOM, vatandaşları ulaşımda aksamalar ve su baskınları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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