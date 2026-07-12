AKOM saat verip uyardı! İstanbul'a Pazartesi gecesi fırtına ve sağanak yağmur geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), megakent İstanbul için yeni haftanın hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Yaz sıcaklarının ardından İstanbulluları hareketli bir hava dalgası bekliyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
AKOM saat verip uyardı! İstanbul'a Pazartesi gecesi fırtına ve sağanak yağmur geliyor
Yayınlanma:

AKOM, pazartesi gecesinden salı günü öğle saatlerine kadar kent genelinde etkili olması beklenen poyraz fırtınası ve gök gürültülü sağanak yağışa karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

PAZARTESİ GECESİ BAŞLAYACAK, SALI GÜNÜ ETKİSİNİ ARTIRACAK

AKOM’un paylaştığı verilere göre, İstanbul'da pazartesi gecesi geç saatlerde başlayacak olan yerel yağmur geçişleri, salı günü öğle saatlerine kadar aralıklarla sürecek. Salı günü kentin farklı bölgelerinde metrekareye 3 ila 7 kilogram arasında yağış düşeceği tahmin ediliyor. Hafta boyunca kuzeydoğudan (poyraz) saatte 10 ila 40 kilometre hızla esecek kuvvetli rüzgarların ise kentteki kavurucu sıcak etkisini kırarak serinlik hissi vermeye devam etmesi bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise yeni haftada genel olarak 30-33 derece aralığında seyredecek.

BUGÜN YAĞIŞ YOK, NEM ORANI YÜKSEK

Hafta sonunun son gününde (12 Temmuz Pazar) ise İstanbul genelinde herhangi bir yağış beklenmiyor. Gün içinde en düşük sıcaklığın 22 derece, en yüksek sıcaklığın ise 30 derece olacağı tahmin ediliyor. Hissedilen sıcaklığı doğrudan etkileyen nem oranının yüzde 40 ile yüzde 80 arasında değişeceği bildirilirken, serinlemek için sahile akın eden vatandaşlar için deniz suyu sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü paylaşıldı.

İSTANBUL'UN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

13 Temmuz Pazartesi: Haftanın ilk günü parçalı ve az bulutlu başlayacak, gece saatlerinde ise yağmurlu bir hava etkili olacak. En düşük 22 derece, en yüksek 30 derece.
14 Temmuz Salı: Bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağmurlu. Poyraz fırtınasıyla birlikte sıcaklıklar birkaç derece düşecek. En düşük 22 derece, en yüksek 29 derece.
15 Temmuz Çarşamba: Yağış kenti terk ediyor; hava parçalı ve çok bulutlu olacak. En düşük 22 derece, en yüksek 32 derece.
16 Temmuz Perşembe: Parçalı ve az bulutlu, yağışsız bir gökyüzü hakim. En düşük 22 derece, en yüksek 32 derece.
17 Temmuz Cuma: Hafta kapanışında az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. En düşük 22 derece, en yüksek 31 derece.
18 Temmuz Cumartesi: Hafta sonunun ilk günü az bulutlu ve açık geçecek. En düşük 22 derece, en yüksek 30 derece.

Karaman'da sulama kanalında can pazarı! Akıntıya kapılan çocuklar için AFAD ve itfaiye seferber olduKaraman'da sulama kanalında can pazarı! Akıntıya kapılan çocuklar için AFAD ve itfaiye seferber olduYurt
Şok olay: Belediye tuvaletinde ölümŞok olay: Belediye tuvaletinde ölümYurt
istanbul hava durumu sağanak yağış
Günün Manşetleri
İran Hürmüz Boğazı'nı kapattı
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar!
FETÖ iltisaklı 2 Bin 702 hesap kapatıldı!
Sıcaklıklar yükseliyor, sağanak yağış geliyor
200 milyonluk vurgun yapan şebekeye ağır darbe!
Tunceli merkezli yatırım dolandırıcılığı operasyonu
Çankaya Belediyesi'ne operasyon
248 kişiyi tuzağa düşüren vurgun çetesine dev operasyon...
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman hastaneye kaldırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Liberya Cumhurbaşkanı Boakai ile görüştü
Çok Okunanlar
Sıcaklıklar yükseliyor, sağanak yağış geliyor Sıcaklıklar yükseliyor, sağanak yağış geliyor
Altını olanlar ve alacaklar dikkat: 12 Temmuz 2026 Gram ve Çeyrek Altın fiyatlarında son durum Altını olanlar ve alacaklar dikkat: 12 Temmuz 2026 Gram ve Çeyrek Altın fiyatlarında son durum
Az önce deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu?
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar!
Şok olay: Belediye tuvaletinde ölüm Şok olay: Belediye tuvaletinde ölüm