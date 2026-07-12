AKOM saat verip uyardı! İstanbul'a Pazartesi gecesi fırtına ve sağanak yağmur geliyor

AKOM, pazartesi gecesinden salı günü öğle saatlerine kadar kent genelinde etkili olması beklenen poyraz fırtınası ve gök gürültülü sağanak yağışa karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

PAZARTESİ GECESİ BAŞLAYACAK, SALI GÜNÜ ETKİSİNİ ARTIRACAK

AKOM’un paylaştığı verilere göre, İstanbul'da pazartesi gecesi geç saatlerde başlayacak olan yerel yağmur geçişleri, salı günü öğle saatlerine kadar aralıklarla sürecek. Salı günü kentin farklı bölgelerinde metrekareye 3 ila 7 kilogram arasında yağış düşeceği tahmin ediliyor. Hafta boyunca kuzeydoğudan (poyraz) saatte 10 ila 40 kilometre hızla esecek kuvvetli rüzgarların ise kentteki kavurucu sıcak etkisini kırarak serinlik hissi vermeye devam etmesi bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise yeni haftada genel olarak 30-33 derece aralığında seyredecek.

BUGÜN YAĞIŞ YOK, NEM ORANI YÜKSEK

Hafta sonunun son gününde (12 Temmuz Pazar) ise İstanbul genelinde herhangi bir yağış beklenmiyor. Gün içinde en düşük sıcaklığın 22 derece, en yüksek sıcaklığın ise 30 derece olacağı tahmin ediliyor. Hissedilen sıcaklığı doğrudan etkileyen nem oranının yüzde 40 ile yüzde 80 arasında değişeceği bildirilirken, serinlemek için sahile akın eden vatandaşlar için deniz suyu sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü paylaşıldı.

İSTANBUL'UN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

13 Temmuz Pazartesi: Haftanın ilk günü parçalı ve az bulutlu başlayacak, gece saatlerinde ise yağmurlu bir hava etkili olacak. En düşük 22 derece, en yüksek 30 derece.

14 Temmuz Salı: Bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağmurlu. Poyraz fırtınasıyla birlikte sıcaklıklar birkaç derece düşecek. En düşük 22 derece, en yüksek 29 derece.

15 Temmuz Çarşamba: Yağış kenti terk ediyor; hava parçalı ve çok bulutlu olacak. En düşük 22 derece, en yüksek 32 derece.

16 Temmuz Perşembe: Parçalı ve az bulutlu, yağışsız bir gökyüzü hakim. En düşük 22 derece, en yüksek 32 derece.

17 Temmuz Cuma: Hafta kapanışında az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. En düşük 22 derece, en yüksek 31 derece.

18 Temmuz Cumartesi: Hafta sonunun ilk günü az bulutlu ve açık geçecek. En düşük 22 derece, en yüksek 30 derece.