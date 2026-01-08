AKOM tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor!
İstanbul'da lodosun etkisiyle mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar yerini sert bir soğuk dalgasına bırakmaya hazırlanıyor. AKOM, sıcaklıkların bu akşamdan itibaren hissedilir derecede düşeceğini belirterek kentin beyaza bürüneceği günü açıkladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelinde etkili olan lodos ve yer yer görülen fırtınanın ardından hava durumu tahminlerini güncelledi.
Yapılan açıklamaya göre, gün boyu 17-18 derece civarında seyretmesi beklenen hava sıcaklıkları, bu akşam saatlerinden itibaren ani bir düşüşe geçecek.
Termometrelerin akşam saatleriyle birlikte 8 ila 10 derece birden azalacağı tahmin ediliyor.
CUMARTESİ FIRTINA, PAZAR KARLA KARIŞIK YAĞMUR
Hafta sonu planlarını etkileyecek raporda cuma günü için parçalı ve az bulutlu bir hava öngörülüyor. Ancak cumartesi gününden itibaren fırtına yeniden etkisini artıracak ve beraberinde sağanak yağışı getirecek.
Soğuk hava dalgasının etkisiyle pazar günü yağışın şekil değiştirmesi bekleniyor. Pazar günü İstanbul genelinde karla karışık yağmur, şehrin yüksek kesimlerinde ise kar yağışı görülecek.
PAZARTESİ İÇİN KUVVETLİ KAR UYARISI
AKOM, asıl etkili yağışın yeni haftanın başlangıcında gerçekleşeceğini bildirdi. Pazar günü yükseklerde görülen kar yağışının etki alanını genişleteceği ve pazartesi günü İstanbul genelinde kuvvetli kar yağışının beklendiği duyuruldu.
Yetkililer, beklenen kuvvetli yağış ve ani sıcaklık değişimlerine karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.