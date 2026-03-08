AKOM uyardı! Hava bir anda değişecek, önümüzdeki hafta soğuk geçecek
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), megakent genelinde bu hafta yağış öngörülmediğini ifade ederken, etkisini artırması beklenen şiddetli poyraza karşı da vatandaşları uyardı.
İstanbul’da poyrazın şiddetini artırmasıyla birlikte, hava sıcaklıklarında hissedilir bir düşüş yaşanması bekleniyor.
AKOM tarafından paylaşılan hava tahmin raporu; kuzey yönlü rüzgarların da devreye girmesiyle, hissedilen sıcaklıkların 10 derecenin altına kadar gerileyebileceğine işaret ediyor.
Söz konusu rapora göre, yeni haftanın genelinde İstanbul'da herhangi bir yağış öngörülmüyor. Buna karşın, kuzeyli rüzgarların tesiriyle sıcaklıklarda geçici bir gerileme yaşanacağı, gökyüzünün ise hafta boyunca çoğunlukla parçalı bulutlu bir seyir izleyeceği tahmin ediliyor.
AKOM'un haftalık hava tahmin raporu şu şekilde:
9 Mart Pazartesi: Parçalı ve az bulutlu
10 Mart Salı: Az bulutlu ve açık
11 Mart Çarşamba: Parçalı ve az bulutlu
12 Mart Perşembe: Parçalı ve çok bulutlu
13 Mart Cuma: Parçalı ve az bulutlu
14 Mart Cumartesi: Parçalı ve az bulutlu