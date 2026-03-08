AKOM uyardı! Hava bir anda değişecek, önümüzdeki hafta soğuk geçecek

Söz konusu rapora göre, yeni haftanın genelinde İstanbul'da herhangi bir yağış öngörülmüyor. Buna karşın, kuzeyli rüzgarların tesiriyle sıcaklıklarda geçici bir gerileme yaşanacağı, gökyüzünün ise hafta boyunca çoğunlukla parçalı bulutlu bir seyir izleyeceği tahmin ediliyor.