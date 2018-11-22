İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte beklenen gök gürültülü sağanak geçişine ilişkin uyarı yaptı.

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda, İstanbul'un kuzey ilçelerinde fırtına ile yer yer kuvvetli sağanağın etkili olacağı öngörülüyor.



Yağışın öğle saatlerine doğru il geneline yayılarak, akşam saatlerine kadar çok kuvvetli, kuzey bölgelerinde ise şiddetli olacağı, metrekareye 20-35 kilogram yağış düşeceği tahmin ediliyor.



Soğuk havanın etkisi ile hava sıcaklığının hissedilir derecede (3 ila 5 derece) azalacağı, yeni hafta başına kadar sıcaklığın 11-13 derece aralığında mevsim normalleri altında seyredeceği öngörülüyor.



İstanbul'da, bugün ve cuma günü hava sıcaklığının özellikle gece ve sabah erken saatlerde sıfırın altına düşmesi bekleniyor. Buzlanma ve don meydana gelebileceğinden trafikte oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.



Yapılan meteorolojik uyarı doğrultusunda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de oluşabilecek olumsuzluklara karşı gerekli tedbirleri aldı.



Afet Koordinasyon Merkezi de meteorolojik tahminlere göre tüm vatandaşların hava koşullarına bağlı sorun yaşamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İtfaiye, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon, Destek Hizmetleri, Raylı Sistemler, Zabıta, Gıda ve Hayvancılık, Sağlık Daire Başkanlıkları Beyaz Masa ve diğer ilgili müdürlükler, İETT, İSKİ, İGDAŞ, İSTAÇ, İSFALT, Metro İstanbul temsilcileri de AKOM'da görev başında bulunuyor.