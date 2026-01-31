AKOM uyardı: İstanbul'a kış geri dönüyor! Kar yağışı hangi ilçelerde görülecek?

Yapılan açıklamaya göre İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde bugün öğle saatlerinden itibaren başlayacak olan yağışlı havanın, 4 Şubat Çarşamba gününe kadar aralıklarla sağanak, yer yer fırtına ve kuvvetli sağanak geçişleri şeklinde süreceği öngörülüyor.