AKOM uyardı: İstanbul'a kış geri dönüyor! Kar yağışı hangi ilçelerde görülecek?

Okulların açıldığı gün İstanbul’u zorlu hava koşulları bekliyor. AKOM fırtına ile birlikte karla karışık yağmur için tarih verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelinde etkili olması beklenen olumsuz hava koşullarına karşı yeni bir uyarı yayınladı.

Yapılan açıklamaya göre İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde bugün öğle saatlerinden itibaren başlayacak olan yağışlı havanın, 4 Şubat Çarşamba gününe kadar aralıklarla sağanak, yer yer fırtına ve kuvvetli sağanak geçişleri şeklinde süreceği öngörülüyor.

SICAKLIKLAR 5 DERECENİN ALTINA DÜŞÜYOR

Mevcut durumda 6-9 derece aralığında seyreden hava sıcaklıklarının, pazartesi gününden itibaren hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların 5 derecenin altına inerek kış değerlerine gerilemesi beklenirken, soğuk hava dalgasının pazartesi sabah saatlerinden itibaren bölgeye giriş yapacağı bildirildi.

5 İLÇEDE KAR YAĞIŞI BEKLENTİSİ

Sıcaklıkların kar değerlerine gerilemesiyle birlikte, İstanbul’un batı kesimlerinde yağışın şekli değişecek.

AKOM verilerine göre; Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece ve Başakşehir ilçelerinde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Afet Koordinasyon Merkezi, özellikle ulaşımda aksamalar yaşanmaması ve olumsuzluklara karşı hazırlıklı olunması adına vatandaşlara çağrıda bulundu.

